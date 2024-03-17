نصائح للتغلب على العطش فى نهار رمضان

يعانى العديد من الصائمين من الجفاف الشديد والمستمر خلال شهر رمضان، خاصة مع عدم شرب كميات كافية من السوائل فى وقت الإفطار والسحور.

ويخسر جسم الصائم فى شهر رمضان الكثير من السوائل نتيجة عملية التعرّق خلال النهار، لذلك ينصح بالتقليل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تزيد العطش، وزيادة تناول الأطعمة والمشروبات التى تكافحه وترطب الجسم.

وكشف خبراء الصحة ينبغى شرب الماء بتوازن طوال فترة الإفطار والسحور، لتبقى رطبا طوال اليوم، ويوصى أيضا بالحد من شرب القهوة والشاى «مدرات للبول» طوال فترة الإفطار، خاصة أن هذه المشروبات يمكن أن تسبب الجفاف بشكل أسرع. وإذا كنت قلقا بشأن زيادة الوزن خلال شهر رمضان، فابتعد عن المشروبات السكرية الغنية بالسعرات الحرارية أثناء الإفطار، والتزم بماء الليمون العادى أو ماء الخيار.

وتقول الدكتورة هنادى شيحة، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، يعتبر الشعور بالعطش أثناء الصيام من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير من الأشخاص أثناء ساعات النهار فى شهر رمضان, ولكن، يمكن التغلب على ذلك الشعور المزعج من خلال اتباع مجموعة من النصائح البسيطة الخاصة بنمط الحياة اليومى والنظام الغذائى المتبع خلال الشهر المبارك.

وتشير الدكتورة هنادى شيحة، إلى أن هناك عدة نصائح يجب على الصائم اتباعها وهى تجنب تناول الأكلات والأغذية المحتوية على نسبة كبيرة من الملح ذات البهارات والتوابل خاصة عند وجبة السحور لأنها تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة فى الليل وعند السحور فإن هذه الأغذية تحتوى على كميات قليلة من الماء والألياف التى تمكث فترة طويلة فى الأمعاء مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش، وعلى الصائم محاولة شرب كميات قليلة من الماء فى فترات متقطعة من الليل، وتجنب وضع الملح الكثير على السلاطة والأفضل وضع الليمون عليها الذى يجعل الطعم مثل الملح، والابتعاد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل السمك المالح والطرشى والتى تدخل تحت اسم المخللات فإن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.

وتضيف الدكتورة هنادى شيحة بعض الأشخاص يعتقد أن شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور يحميهم من الشعور بالعطش أثناء الصيام وهذا اعتقاد خاطئ لأن معظم هذه المياه زائدة عن حاجة الجسم لذا تقوم الكلى بفرزها بعد ساعات قليلة من تناولها، والإكثار من السوائل فى رمضان مثل العصائر المختلفة والمشروبات الغازية يؤثر بشدة على المعدة وتقليل كفاءة الهضم وحدوث بعض الاضطرابات الهضمية وبعض الأشخاص يعتمد على شرب الماء المثلج خاصة عند بداية الإفطار وهذا لا يروى العطش بل يؤدى إلى انقباض الشعيرات الدموية وبالتالى ضعف الهضم ويجب أن تكون درجة حرارة الماء معتدلة أو متوسطة البرودة ويتم تناولها على دفعات وليس على دفعة واحدة، وعدم تناول المواد المحتوية على مواد مصنعة وملونة التى تسبب مشاكل صحية وحساسية لدى الأطفال واستبدال الخضراوات والفاكهة الطازجة بها.

وتوضح الدكتورة هنادى شيحة، أن الشعور بالظمأ أو العطش يحدث نتيجة تناول الأغذية التى تزيد من حاجة الجسم من الماء مثل الإفراط فى استهلاك الأغذية الغنية بالبروتين كاللحم والأسماك والدواجن لأن الجسم يضطر إلى إفراز كميات كبيرة من الماء فى البول كنواتج لتمثيل البروتين والأغذية مالحة المذاق كالمخللات والجبن المالحة والإفراط فى استعمال ملح الطعام عند تجهيز الطعام والأغذية التى تحتوى على مواد حافظة ومواد مضافة مثل المعلبات والمجمدات وأغذية سريعة التحضير، حيث إن ارتفاع الصوديوم فى الوجبات يؤدى إلى تزايد حاجة الجسم من الماء للتخلص من الكميات الزائدة بإفرازه فى البول، والأغذية الغنية بالسكريات المركزة كالحلوى والعصائر المركزة وللتغلب على الشعور بالظمأ يجب أن نتناول كميات كافية من الماء والمشروبات، وتناول الأغذية العصيرية المحتوية على نسبة عالية من الماء، وتجنب الأغذية التى تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.