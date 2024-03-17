12 ألف جنيه تعيد سمع الملاك الصغير

ورد الشام محمد على، 8 سنوات، تعانى من ضعف سمع شديد منذ ولادتها تسبب فى ضعف التحصيل الدراسى لاحظت الأم أن الطفلة لا تسمع وهى فى عمر أربعة شهور وعلى الفور تم عرضها على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية لها التى أكدت أنها تحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم تعد الطفلة قادرة على السمع وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها اثنا عشر ألفًا ومائة وخسمة وثلاثون جنيهًا والأسرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة الأب عامل أرزقى يومى يعمل وآخر من دون عمل ولديه طفلان صغيران فى التعليم وتحتاج الطفلة إلى جلسات تخاطب 900 جنيه شهريًا ولها أخت أخرى تعانى من ضعف السمع.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة الطفلة.