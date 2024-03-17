10 آلاف جنيه تعيد سمع هاجر

هاجر إبراهيم مبروك طالبة فى الصف الثانى الإعدادى تعانى من ضعف سمع شديد منذ ولادتها وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأكدت أنها تحتاج إلى سماعات طبية تم تركيبها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها وتحتاج إلى سماعات طبية تكلفتها عشرة آلاف وخمسة وسبعون جنيهًا، وتعيش الطفلة مع عمتها بعد وفاة والدها والأم تركتها وتغيب عن السكن منذ عشر سنوات وتحتاج الطفلة إلى جلسات تخاطب 600 جنيه شهريًا.

وتناشد عيادة الوفد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تساعد فى شراء السماعات الطبية وتخفيف معاناة الطفلة هاجر.