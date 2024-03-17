130 مليون جنيه لإنشاء كوبري الرياح بمدينة قنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، مساء اليوم الأحد، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة.

ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات.

استمع المحافظ، إلى شرح من رئيس الادارة المركزية بالهيئة، حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال الخرسانية لجسم الكوبرى وجارى نهو أعمال الطرق، كما سيتم البدء فى أعمال الرصف على جسم الكوبرى الرئيسى والحارات السطحية أسفل الكوبرى خلال أسبوع.

متابعة المحافظ

وأبرز المحافظ، أهمية الكوبرى الذى يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات.

لافتا ان المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى طبقا للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ، النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والمهندس عبد الرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكبارى ، ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.