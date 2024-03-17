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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالليجا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني.

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حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، فورت.

خط الوسط: كريستينسين، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

البدلاء: مارتينيز، بينيا، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، لامين يامال، كاسادو، كوشين، مارك جويو.

 

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