مانشستر يونايتد يحدد سعر جرينوود وسط اهتمام برشلونة

حسم نادي مانشستر يونايتد موقفه من بيع لاعبه المعار ماسون جرينوود لصفوف خيتافي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري بعد تلقيه عروضا.

وأبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع جرينوود ليحدد نادي مانشستر يونايتد سعر بيعه.

كان نادي مانشستر يونايتد قرر التخلي عن جرينوود بعد إيقافه لأكثر من عام بسبب قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة قبل أن يتم تبرئته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة تواصل مع مسؤولي مانشستر يونايتد على رأسهم المدير الرياضي لليونايتد جون مورتو، بعدما أبدى البارسا اهتمامه بضمه.

لفت تألق جرينوود أنظار برشلونة للتعاقد معه بعدما قدم مستويات رائعة مع خيتافي في الموسم الكروي الحالي ليتواصصل مسؤولي البارسا مع النادي الإنجليزي.

حدد مانشستر يونايتد مبلغ يتراوح بين 40-60 مليون يورو وعليه يفكر برشلونة بالإنسحاب من سباق التعاقد معه لأن مبلغ كبير.

ولعب جرينوود مع فريقه خيتافي 26 مباراة حتى الأن وأحرز 8 أهداف وصنع 5 آخرين، ما جعل اللاعب محط أنظار برشلونة والأندية الإنجليزية والإيطالية.