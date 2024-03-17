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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس القبرصي: الشراكة المصرية القبرصية حقيقية واستراتيجية

رئيس قبرص
رئيس قبرص

أكد رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، إن اليوم يشهد انطلاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلا: "شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الوثيقة بالغة الأهمية".

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أهم تصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي

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كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين

وتابع “رئيس قبرص” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن قبرص ليست الأقرب إلى مصر في الاتحاد الأوروبي، إنما تتقاسم مع مصر صداقة تاريخية.

الشراكة مع مصر أصبحت شراكة حقيقية واستراتيجية

وأشار إلى أن الشراكة مع مصر أصبحت شراكة حقيقية واستراتيجية، تقوم على أسس قوية وتتعلق بالصداقة فيما بين الدولتين.

 

وتابع رئيس قبرص: "إدراكًا للدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة"، لافتا إلى أن بلاده تفخر بأن تشهد على الشراكة المصرية والاتحاد الأوروبي، وإن العقد الذي وقع منذ قليل هو بداية العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

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