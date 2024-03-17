حكم مُغلظ بحق مُدان بخطف طفل والتعدى عليه في الخانكة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30644 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2226 لسنة 2023 كلي شمال بنها، باتهام "عصام ص ع"، 20 سنة - عامل باليومية، ومقيم بالزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 16 / 5 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قام بخطف بالتحايل المجني عليه "أحمد م ف"، "طفل"، بأن استغل حداثة سنه موهما إياه على إعطائه حسابا للألعاب الإلكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من استدراج المجني عليه حيث أبعده بقدرته عن أعين ذويه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر تعدي علي المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وعلى إثر ارتكاب الجريمة محل الاتهام بعاليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.