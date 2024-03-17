حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ من الاثنين ١٨ مارس إلى الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤.

الاثنين ١٨ مارس

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الانحاء بارد ليلا وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد.

أمطار متوسطة إلى خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.

الثلاثاء ١٩ مارس

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس وسيناء.

من الاربعاء ٢٠ مارس حتى الاحد ٢٤ مارس

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الانحاء.