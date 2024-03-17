قرار جمهوري بتعيين نواب جدد لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها الأحد، أنه تم تعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين الربان أحمد جمال نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 10 مارس 2024.