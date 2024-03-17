منها تناول أحماض أوميجا 3.. طريقتان لخفض ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يكون لارتفاع الكوليسترول عواقب صحية خطيرة، ولكن طريقتان طبيعيتان بسيطتان تساعدان على الحد منه بشكل فعال، وفقا للبوابة الطبية WebMed.



بالحديث عن ارتفاع الكوليسترول، عادة ما يقصد الأطباء الكوليسترول "السيئ" من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) ويميل إلى التراكم في الشرايين، وبالتالي تقليل أو منع تدفق الدم والأكسجين الذي يحتاجه القلب.



وعندما يتم سد الشرايين تماما من قبلها، تتطور نوبة قلبية، في بعض الحالات - سكتة دماغية.



يقول الأطباء: طريقتان طبيعيتان بسيطتان تساعدان على تقليل ارتفاع الكوليسترول. أحدهم هو تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وتشمل هذه الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والرنجة) والجوز وبذور الكتان وبعض الزيوت النباتية غير المكررة.



الأطعمة الغنية بهذا النوع من الأحماض الدهنية لها العديد من الفوائد الصحية وعلى وجه الخصوص، يقلل أوميجا 3 من المعدل الذي ينتج به الكبد الدهون الثلاثية، وكذلك يكون له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم، ويقلل من نمو اللويحات في الشرايين ويساهم في تسيل الدم".



هناك طريقة طبيعية بسيطة أخرى لتقليل ارتفاع الكوليسترول في الدم وهي استهلاك بروتين مصل اللبن مصدرها المتاح هو منتجات الألبان.