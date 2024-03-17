مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول

نجح مانشستر يونايتد في إحراز هدف التقدم على نظيره ليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023/2024.



جاء هدف اليونايتد عن طريق اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من المباراة، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل المان يونايتد.

وكان يورجن كلوب قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز

الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

بينما بدأ إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد بدأ المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديجو دالوت - هاري ماجواير - رافائل فاران - ليندلوف.

خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - جارناتشو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلاند.