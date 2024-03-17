إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادي النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية الشجاعة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



وفى سياق آخر فقد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات بمدينة بدر ومصر القديمة والمعادى.

تعود البداية عندما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيىء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل "شقة" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.



كما تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.