شباب الصحفيين عن القمة المصرية الأوروبية في القاهرة: تحمل 8 سائل مهمة

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت اليوم في القاهرة نقلة كبيرة في العلاقات الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومرحلة جديدة ومختلفة في كافة المجالات .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "اورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي و"الكسندر دي كروز" رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي و"كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان و"كارل نيهامر" مستشار النمسا و"نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص و"جورجيا ميلوني" رئيسة وزراء ايطاليا يمثل حدث تاريخي هام حيث تحمل هذه القمة 8 رسائل هامة على كافة المستويات.



اضاف طواله: من أهم هذه الرسائل ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية والشاملة و التعاون في مجالات الطاقة وخاصة انتاج الغاز الطبيعي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والتدريب بالإضافة إلى الاستفادة من مصر في مجالات الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة.



أشار رئيس الجبهة إلى إن هناك ملفات مهمة وحيوية تأتي على رأس أولويات القمة المصرية الأوروبية في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والهجرة والتكنولوجيا والتعليم و مكافحه الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

أوضح طواله إلي إن مصر في دولة 30يونيو الجديدة استعادة ريادتها ومكانتها العالمية وعلاقاتها المتميزة مع كل دول العالم وهذه شهادة نجاح على السياسة المصرية الخارجية