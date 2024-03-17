الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بورصة الأسهم السعودية تغلق أولى جلسات الأسبوع بتداولات قيمتها 2.4 مليار دولار

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الأحد، مرتفعًا 33.90 نقطة، وبنسبة 0.27 في المائة، ليقفل عند مستوى 12762.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

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 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 79 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات «أنابيب السعودية»، و«متطورة»، و«وفرة»، و«دار المعدات»، و«سمو» الأكثر ربحية، وأسهم شركات «أنابيب الشرق»، و«الدرع العربي»، و«مجموعة إم بي سي»، و«عذيب للاتصالات»، و«إم آي إس» الأكثر خسارة في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 في المائة و4.61 في المائة.

 

 فيما كانت أسهم شركات «شمس»، و«الباحة»، و«مجموعة فتيحي»، و«أنعام القابضة»، و«باتك» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أنابيب السعودية»، و«متطورة»، و«أكوا باور»، و«أديس»، و«أيان» هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 290.29 نقطة بنسبة 1.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 27279.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.6 مليون سهم.

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