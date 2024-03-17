توريد فرش غير طبي بمستشفى حميات الإسماعيلية

تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بالعمل على تطوير القطاع الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي الإسماعيلية.

صرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى دائمًا لرفع جودة الخدمة المقدمة في كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

مضيفًا أنه تم توريد فرش غير طبي جديد لمستشفى الحميات؛ وذلك بدعم من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، ويضم فرش كامل لغرف المرضى، عبارة عن ١٥٠ سرير نصف فولر، ١٥٠ ترابيزة طعام، ١٥٠ كمودينو مريض، ١٥٠ دولاب معدني لملابس المرضى ١٥٠ سلة مهملات استانلس، ٥٠ كرسي فوتيه لغرف المرضى، ٢٠٠ طقم فرش لأسرَّة المرضى، بالإضافة إلى ١١٥٠ متر ستائر لنوافذ المستشفى وبين أسرَّة المرضى.

هذا إلى جانب توريد فرش كامل لغرف الاستقبال والعيادات، عبارة عن ٥٠ مكتب، ٥٠ كرسي متحرك، ٥ أسرة فحص مريض، ٥ ميزان بالغين، ٥٠ حامل محاليل ١٥ كابينة ألات معدنية، ٥ ترولي غيار، و٥ كراسي متحركة لنقل المرضى.

كما تم توريد ٨٠ كرسي زائر ثابت، ٧٠ وحدة انتظار ثلاثية، ٦ بنش سويدي، علاوة على فرش المعمل وعبارة عن ١٠ أمتار بنش معمل، كرسي سحب العينات، ٣٠ كرسيًا دون ظهر.

فيما تم توريد عدد ٦٠ رف معدني لصيدليات المستشفى، ٤ دولاب مكتبي كبير.

كما تم توريد فرش لإدارة المستشفى، عبارة عن ٢ طقم مكتب جلد، ٢ خزينة، بالإضافة إلى استكمال فرش سكن الأطباء والعاملين، ٣٠ غرفة مع ٤ طقم أنتريه بشكل كامل.

أما بخصوص منظومة إدارة المخلفات، تم توريد ٤ حاويات مخلفات متحركة، ١٨ سلة مهملات ٦٠ لترًا، ٨٠ سلة مهملات بلاستيك، بالإضافة إلى ٦ ترولي موزعين لنقل أدوات النظافة، مفروشات نظيفة وغير نظيفة، ٥ ترولي خدمات و٢٠ لوكر لتغيير ملابس العاملين.

ومن الجدير ذكره، أن مستشفي حميات الإسماعيلية تستقبل المرضي من محافظة الإسماعيلية وكذلك المحافظات المجاورة (الشرقية _السويس _بورسعيد _شمال سيناء _جنوب سيناء).

وتقدم مستشفى حميات الإسماعيلية خدمات العيادات الخارجية شهريًا بتردد يزيد على، خمسة آلاف تذكرة شهريًا.

وكذلك خدمات الاستقبال للأمراض المعدية وجميع أمراض الحمى، وخدمات الأشعة المقطعية والأشعة العادية على الصدر، أشعة السونار على البطن.

وكذلك الخدمات المعملية والتي يتم من خلالها عمل الفحوصات لحالات الطوارئ والداخلي، عيادة مرضى الدرن عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهرى، عيادة المشورة يتم عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهري.

وحدة الفيروسات الكبدية فيروس بى وسي، عمل الفحوصات وصرف العلاج، والقسم الداخلي حجز حالات الحميات والأمراض الصدرية بقوة ١٥٠ سرير، العناية المركزة بقوة ٢٥ سريرًا، و٢٤ ماكينة غسيل كلوي.



وأكد بشارة ضرورة بذل المزيد من الجهد من قِبَل الكوادر الطبية وفِرَق التمريض المعاون لهم؛ من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية.