مستشفى جامعة الزقازيق بالعاشر يستقبل طلاب حادث جامعة الجلالة

استقبل مستشفى جامعة الزقازيق بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، طلاب جامعة الجلالة إثر حادث على الطريق الإقليمي باتجاه العاشر من رمضان والذي أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص تنقل طلاب جامعة الجلالة الذين يتوجهون أسبوعياً كل يوم أحد لجامعتهم، مما نتج عنه مصرع طالبة وإصابة ثمانِ طلاب آخرين بكليات الأسنان والطب والصيدلة والعلاج الطبيعى إضافةً إلى السائق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، وتم تجهيز فريق طبي من التخصصات المعنية لعمل الفحوصات اللازمة وتقييم الإصابات، وتم دخول الحالات التى تتطلب العمليات الجراحية بمستشفى العاشر من رمضان، منهم حالتين بإصابات خطرة وتم حجز هم بقسم العناية المركزة بعد اجراء العمليات اللازمة ، وبالإضافة إلى سبع حالات مستقره تم نقلهم إلى غرف الإقامة المخصصة.

وأكد خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، توفير سبل الرعاية الطبية الكاملة لمُصابى حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسرة الطالبة المتوفاه، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.