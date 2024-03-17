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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد الرسمي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.
ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في تحقيق الفوز على اليونايتد، حيث يأمل في تحقيق لقب هذه البطولة قبل رحيله بنهاية الموسم الجاري.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، جو جوميز

الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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