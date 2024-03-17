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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينيسيوس خارج مباراة ريال مدريد وبيلباو في الدوري الإسباني

فينيسيوس
فينيسيوس

يغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني.

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فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

وتأكد غياب فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

جاء سبب إيقاف فينيسيوس بسبب تراكم البطاقات بعد تلقيه البطاقة الصفراء في المباراة الماضية أمام أوساسونا، والتي أنتهت بفوز الملكي بنتيجة 4-2.

وكان فينيسيوس تعرض للبطاقة الصفراء بعد إعتراضه على حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا في أحد الكرات، لتصل حصيلة البطاقات الصفراء للنجم البرازيلي لـ 5 بطاقات ليتم إيقافه.

الأمر لا يتوقف عند ذلك بل حال حصول فينيسيوس جونيور على بطاقة صفراء في مباراة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال سيغيب عن مباراة الإياب حيث سيصل حينها إلى الإنذار الثالث.

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