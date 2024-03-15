فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

تستعد جماهير ريال مدريد لمواجهة من العيار الثقيل أمام أوساسونا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ويأتي ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا، والذي يحل في وصافة الترتيب.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مباراة أوساسونا أمام ريال مدريد في تمام الخامسة والربع من مساء الغد السبت الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.

بينما تُذاع موقعة أوساسونا أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تنقل مواجهات الليجا منذ سنوات طويلة بشكل حصري.