تشيلسي يفوز برباعية على ليستر سيتي في كأس الاتحاد

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ليتأهل إلى الدور المقبل.



نجح تشيلسي في التقدم بثنائية خلال الشوط الأول عن طريق مارك كوكوريلا في الدقيقة 13، وكول بالمر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

فيما قلص ليستر سيتي النتيجة في الدقيقة 51، وذلك عن طريق آكسيل ديساسي بالخطأ في مرماه، بينما عادل ستيفي مافيديدي النتيجة في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وحصل كالوم دويل، لاعب ليستر سيتي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وأحرز هدف تشيلسي الثالث اللاعب كارني تشوكويميكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينماوأضاف نوني مادويك الهدف الرابع الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.