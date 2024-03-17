معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي في اللغة الصينية

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK ،HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس.

وتقدم معهد كونفوشيوس بخالص الشكر للدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن للترحيب بالطلاب وعقد الامتحانات بكلية الألسن.

ويعد اختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الاختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

وكان معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس قد فتح باب التسجيل لامتحان HSK وHSKK منذ فترة.

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس ينظم احتفالية عيد الربيع

وخلال الشهر الماضي، نظم معهد كونفوشيوس في جامعة عين شمس احتفالية بعيد الربيع الصيني والسنة الصينية الجديدة.

وهنأت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحضور بالأحتفال بأعياد الربيع الصينية، متمنية أن يكون عام سعيد.

وأكدت أن مصر والصين تربطهما علاقات وثيقة مشتركة، وأن التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية قد شهد زخماً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية وأن جامعة عين شمس تعد اولى الجامعات فى الشرق الاوسط التى انشئت قسم لدراسات اللغة الصينية بكلية الألسن.

ولفتت إلى أن الجامعة المصرية العريقة لديها أوجه تعاون بينها وبين جامعات الصين كجامعة ووهان ، وجامعة بكين وجامعة شنغهاي وجامعة قوانغدونغ وجامعة سيآن وغيرها ، بالإضافة إلى ان هناك العديد من الشباب المصريين من الجامعة يدرسون فى العديد من الجامعات الصينية .