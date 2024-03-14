آداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان "فلسفة الشهادة في عقيدة المقاتل المصري"

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "فلسفة الشهادة في عقيدة المقاتل المصري".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فيها الدكتور حسين علي أستاذ الفلسفة والمنطق بكلية الآداب جامعة عين شمس وبحضور الدكتورة مي حمزة القائم بعمل رئيس قسم الإعلام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

عميدة آداب عين شمس: يوم الشهيد يمثل قيمة إنسانية

وأشارت عميدة آداب عين شمس إلى أن يوم الشهيد يمثل قيمة إنسانية، وملحمة من البطولة والفداء لرمز مصري عظيم هو الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري والملقب بالفريق الذهبي الذي استشهد يوم ٩ مارس عام ١٩٦٩.

وأوضحت عميدة آداب عين شمس أن الشهادة تمثل ركن أساسي في عقيدة الجندي والمقاتل المصري ولذلك نجده لا يهاب الموت بل يسعى إليه و يضحي بروحه فداء لوطنه ، واليوم بعد استرداد الارض يجب أن نقاتل الجهل والخرافة والإهمال والإحباط، ونبني أنفسنا من الداخل ونسعى لتطوير وطننا لأنه يستحق.

أوضح الدكتور حسين علي مفهوم الشهيد فهو الذي يموت من أجل الدفاع عن أرضه وعرضه ووطنه وأكد أن المحارب المصري من أعظم المحاربين في العالم أجمع.

وأشار إلى استشهاد الشهيد عبد المنعم رياض، حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده واستمرت المعركة التي كان يقودها الفريق بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء أستشهد الفريق عبد المنعم رياض.

وتطرق إلى تاريخ مصر القديم ودور الحكام المصريين في قيادة الحملات العسكرية مثال رمسيس الثاني كان يقود الجيش في أول الصفوف وكذلك أحمس في قيادة جيشه ضد الهكسوس وذلك يؤكد عظمة المقاتل الذي لايخشي الموت،

ولفت إلى أن استشهاد الفريق عبد المنعم رياض لم يمر مرور الكرام ، فقد قام إبراهيم الرفاعي الذي كان يطلق عليه أمير الشهداء بالثأر للفريق عبد المنعم رياض من خلال تشكيل فرقة قتالية بإسم الفرقة ٣٩ قتال، وقال أن الرفاعي هو أول من نجح بأن يأتي بأسير أسرائيلي ويعبر به القناه دون أن يصاب الأسير بخدش، واختتم سيادته بأن الشهادة شرف وفضل وقال تعالى (إنهم أحياء عند ربهم يرزقون،) .

ومن الملامح المميزة اليوم في الاحتفال بيوم الشهيد قيام طلاب قسم إعلام بتقديم فيلم وثائقي عن شهداء الوطن يبرز معنى الوطنية والفداء .

وفي نهاية الندوة قدمت الدكتورة حنان سالم شهادة شكر وتقدير الدكتور حسين علي، أستاذ الفلسفة والمنطق بكلية الآداب جامعة عين شمس على هذه الندوة القيمة.