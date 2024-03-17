رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفداً من مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.

ضم الوفد هبة اسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة اوراسكوم للانشاءات والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، وميس أبو حجاب مدير البرامج بالمؤسسة، وأريج حجازى مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية، بحضور الدكتورة ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة .

التوسع في التعاون مع جامعة عين شمس

وخلال اللقاء تم التطرق لمجالات التعاون المشترك الحالية بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس في مجال المنح والتبادل الطلابي ومن بينها المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا ومؤسسة ساويرس لطلاب كلية الهندسة والتى التحق بها حتى الآن ١٠ طلاب ، وبرنامج "ساويرس" لتقديم منح دراسية لطلاب كلية التجارة للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد، والتي قد تمتد لمرحلة الدراسات العليا والتي استفاد منها حتى الآن ١٩ طالب وطالبة تخرج منهم اثنين، ومنحة ساويرس للتفوق والتي التحق بها ٤٩ طالب وطالبة.

كذلك تم التطرق إلى تعاون جامعة عين شمس مع مؤسسة ساويرس ووزارة التخطيط في مبادرة حياة كريمة في سياق البروتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس ضرورة التوسع في مجالات التعاون بين جامعة عين شمس و مؤسسة ساويرس في مجالات المنح لتضم العديد من كليات الجامعة الأخرى، منوها بضرورة فتح آفاق التعاون بين الطرفين لتشمل مجالات أخرى .

وقدم أعضاء الوفد نبذة مختصرة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمجالات التى تهتم بها المؤسسة في إطار دورها في دعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية .

وأعرب أعضاء الوفد عن ترحيبهم بالجهود المبذولة من جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدين انفتاحهم للتعاون المستقبلي مع الجامعة فى كل المجالات.