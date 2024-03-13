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الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تنظم ندوة عن علاج الكلى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم الباطنة العامة ندوة بعنوان "من أجل الوقاية من أمراض الكلى" في إطار اليوم العالمى للكلى. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في جامعة عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا عبد المحسن رئيس قسم الباطنة العامة، حاضر بالندوة الدكتور مجدى الشرقاوى رئيس وحدة الكلى.

ضرورة الحفاظ على صحة الكلى

وخلال الندوة تم التأكيد على أهمية الانتباه إلى ضرورة المحافظة على صحة وسلامة الكلى حيث أن الكلي ليست فقط تقوم بالتخلص من السموم و الأملاح الزائدة و لكنها تحافظ علي ظبط ضغط الدم و نسبة الهيموجلوبين وصحة العظام وتحافظ على نسب الأملاح بالدم وحموضة الدم. 

وتم الإشارة إلى أنه لا يوجد أعراض محددة لأمراض الكلى وخاصة في المراحل المبكرة، فلا بد من ترصد المرض و علاجه مبكراً لمنع تطوره إلى القصور أو الفشل التام للكلي. 

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للكلى يهدف إلى نشر وعي المجتمع إلى ضرورة الفحص المبكر عن أمراض الكلى عن طريق تحليل البول للزلال وفحص نسبة الكرياتنين بالدم، مع الالتزام بالرياضة والطعام الصحي تجنب التدخين والإفراط في المسكنات و تجنب السمنة لنصل سوياً إلى صحة جيدة وكلى سليمة.

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