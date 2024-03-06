وزير الخارجية العراقي يعلن التبرع لوكالة الأونروا بـ25 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق قرر دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 25 مليون دولار؛ لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الوزير العراقي - في تصريح أدلي به اليوم للصحفيين على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالجامعة العربية - إن موقف العراق واضح في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك هجمة قوية على وكالة أونروا تتمثل في قطع الدعم عنها من قبل العديد من الدول الغربية.

ودعا الدول الأخرى سواء الدول العربية أو غير العربية للاستمرار في دعم الوكالة لأن إخفاقها في أعمالها هذا يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية.

وقال: "لقد قرر مجلس وزراء العراقي دعم وكالة أونروا بـ25 مليون دولار، وذلك في اجتماعه قبل أسبوعين، ورأينا أنه من الضروري عن الإعلان عن هذا القرار وندعو الدول الأخرى أن تحذوا حذوه".

وشدد على أن الحرب على غزة هي انتهاك لجميع القوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن سياسات بعض الدول الغربية تجاهها هي سياسات غريبة.