رئيس الوزراء العراقي: إنهاء ملف النازحين يتطلب تعاون جميع الوزارات

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن إنهاء ملف النازحين يتطلب تعاون جميع الوزارات لتحسين أوضاعهم.

وقال السوداني في تصريحات أوردتها قناة "العراقية الإخبارية" اليوم الأربعاء "أجرينا زيارة مهمة لمحافظة نينوى أمس للاطلاع على أوضاعهم".

وأضاف أن قضاء تلعفر يعاني من نقص بشبكات مياه الصرف الصحي ، مشددا على أهمية إيلاء الاهتمام بقضاء تلعفر وتطويره خدميا، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن الولاءات والاصطفافات.