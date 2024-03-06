الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء العراقي: إنهاء ملف النازحين يتطلب تعاون جميع الوزارات

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

 

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن إنهاء ملف النازحين يتطلب تعاون جميع الوزارات لتحسين أوضاعهم.

txt

العراق وتركيا يبحثان ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود بين البلدين

txt

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل

وقال السوداني في تصريحات أوردتها قناة "العراقية الإخبارية" اليوم الأربعاء "أجرينا زيارة مهمة لمحافظة نينوى أمس للاطلاع على أوضاعهم".

وأضاف أن قضاء تلعفر يعاني من نقص بشبكات مياه الصرف الصحي ، مشددا على أهمية إيلاء الاهتمام بقضاء تلعفر وتطويره خدميا، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن الولاءات والاصطفافات.

مواد متعلقة

العراق ومالي يبحثان التعاون وتبادل المعلومات الأمنية

الحكومة العراقية تحسم موقفها بإنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق

العراق: لا استقرار بالمنطقة دون الانتهاء من محنة الشعب الفلسطيني

العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف أكثر من 10 سنوات
الجريدة الورقية