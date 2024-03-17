السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان على هامش القمة المصرية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.

كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.