انتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق مول القاهرة الجديدة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة .

وأمرت النيابة العامة بإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن وتفريغ كاميرات المراقبة، وكذا سؤال العاملين.

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

علي الفور تم توجيه رجال الإطفاء الذين تعاملوا مع البلاغ ، وتسبب تصاعد أعمده الدخان في احداث حالة من الفزع لدي رواد المنطقة .

وقد تمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد للبنوك والمحال التجارية .

كما تبين من الفحص الأولي ان النيران التهمت أجزاء كبيرة من الطابق الأخير بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وفي سياق اخر نشب منذ يومين حريق هائل داخل لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» باستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، وانتشرت النيران للأبراج المجاورة له، كما تمكنت قوات الحماية المدينة ورجال المطافى من السيطرة على الحريق، وحرص أبطال العمل على طمأنة الجمهور وتوضيح ما خلف كواليس الحريق.



وطمأن الفنان طارق النهرى، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: «الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أى إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من اللوكيشن بـ15 دقيقة فقط».



علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: «الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات».



أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل «المعلم» عن حزنه، معلقاً: «استوديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استوديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب».



منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: «الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله».

كان قد اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام فى شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذى يعرض حاليًا الماراثون الرمضانى.



كما أن انتشرت نيران حريق باستوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلى هروب الأهالى للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم.



مسلسل المعلم يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسى، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثى، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهرى، وعلاء زينهم.

