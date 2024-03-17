مشاركة كبيرة في انتخابات الرئاسة الروسية في اليوم الأخير (فيديو)

يتوافد الروس على صندايق الاقتراع في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة الروسية، الذي شهد تجمع كبير للمواطنين.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو من أحد المراكز التي يجري الاقتراع فيها للانتخابات الرئاسية تظهر تواجد أعداد كبيرة من المواطنين الروس الذين يتجمهرون في الخارج وينتظرون دورهم حتى يدخلوا المركز ويشاركون في عملية الاقتراع.

فيما أكدت لجنة الانتخابات الروسية، أنّ نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو فاقت 60%.

وأوضحت وزارة التنمية الوطنية أن الذين شاركوا إلكترونيا نسبتهم تجاوزت 80%، بينما أكدت لجنة الانتخابات للعاصمة موسكو، أن أكثر من 4 ملايين شخص حتى هذه الساعة شاركوا في الانتخابات الرئاسية.

هجوم سيبراني على روسيا أثناء الانتخابات

وفي سياق متصل، أعلن مدير شركة "روس تيليكوم"، إيغور لابونوف، أن اليوم الأول من التصويت خلال انتخابات الرئاسية الروسية شهد تنفيذ أكثر من 90 ألف هجمة إلكترونية على منصة الانتخابات، موضحًا أن مصدر الاختراق يأتي من أوكرانيا وأمريكا الشمالية.

وأضاف: "وقع بالأمس عدد كبير جدًا من الهجمات ومحاولات الهجوم على مواردنا حيث تم تنفيذ أكثر من 90 ألف هجوم إلكتروني على بوابات الانتخابات".

وتابع: "عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية، يجب أن نفهم أن الغرب الجماعي يقاتل ضدنا. نرى هجمات من أوكرانيا ومن عناوين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية".