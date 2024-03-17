شارك تانك دبي يقدم 45 مليون درهم لـ 26 مشروعاً

أسدلت "دبي للإعلام" الستار على الموسم الأول من برنامج "شارك تانك دبي" الذي عرض على شاشة "تلفزيون دبي"، واستطاع تحقيق استثمارات بلغت نحو 45 مليون درهم استفاد منها 26 مشروعاً من الإمارات والمنطقة، ليعكس ذلك أهمية البرنامج وما شهدته حلقاته من منافسات عالية، شارك فيها أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، تنافسوا على إقناع نخبة من رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة مقابل حصولهم على نسبة معينة منها.

كشفت "دبي للإعلام" عن تمكن البرنامج الذي جاء في إطار جهودها الرامية لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، من دخول قائمة "التوب تن" في منصة "أوان" الرقمية.

وبحسب تقارير "دبي للإعلام" فقد تربع مشروع "هاوس أوف بوبس" لصاحبه مازن كنان على عرش المشاريع الأعلى استثماراً بعد حصوله على تمويل بقيمة 10 ملايين درهم قدمها رجل الأعمال إيلي خوري مقابل حصوله على 10% منه، وتلاه مشروع "يانزوا" لصاحبه محمد جعفر والذي حصل على 5 ملايين درهم قدمتها رائدة الأعمال أميرة سجواني مقابل حصولها على نسبة 35% منه، كما حصل مشروع "هايبرد اكسبيرينس" لصاحبه روي عزي على تمويل بقيمة 5 ملايين درهم مقابل حصول رجل الأعمال إيلي خوري على نسبة 25% من قيمة المشروع.

وحصل مشروع "ذا بروث لاب" لصاحبته هديل الخطيب على 3 ملايين درهم شارك في تقديمها كل من سعادة فيصل بلهول ورائد الأعمال يوسف حماد مقابل حصولهما على نسبة 30%، بينما جاء مشروع "ذا سماش رووم" لصاحبته هبة الله دهماني والتي حصلت على استثمار بقيمة مليوني درهم اشترك في تقديمها كل من سعادة فيصل بلهول ورائدا الأعمال أميرة سجواني ونور سويد، كما نجح مشروع "روبوتيك" لمحمد منصور في الحصول على مليوني درهم قدمتها رائدة الأعمال نور سويد مقابل حصولها على 25% من قيمة المشروع، فيما تمكنت ديما العلمي صاحبة مشروع "من أم لمؤلفة" من الحصول على 1.8 مليون درهم قدمها رائد الأعمال يوسف حماد مقابل حصوله على 28%، وحصلت مشاريع "بايك ماي داي" لياسمين وكرم، و(ADHR) لإلهام وإيلين و"ريست هيرو" لعبدالله الشمري، على تمويل بقيمة مليون ونصف المليون درهم لكل واحد منها، بينما اختلفت نسب المستثمرين في هذه المشاريع.

أشارت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في "دبي للإعلام" إلى أهمية الفرص التي قدمها برنامج "شارك تانك دبي" لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرةً أن البرنامج مثلَ خطوة مهمة على طريق دعم رواد الأعمال وتمكينهم. وقالت: "على مدار حلقات البرنامج شهدنا عرض تشكيلة متنوعة من الأفكار التي نجح أصحابها في نيل ثقة لجنة المستثمرين، ليعكس ذلك نوعية هذه المشاريع وقوتها وما تمتلكه من إمكانيات وقدرة على تحقيق النجاح والتوسع في السوق المحلي والإقليمي". وأكدت الجرمن أن البرنامج يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال مساهمته في تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، حيث استطاع "شارك تانك دبي" أن يتحول إلى مصدر إلهام للآخرين وتشجيعهم على الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية انطلاقاً من دبي التي أصبحت تمثل أرض الفرص، كاشفةً في الوقت ذاته عن بدء استعدادات "دبي للإعلام" لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج والذي سيرى النور على شاشة تلفزيون دبي قريباً.