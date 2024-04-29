طبيبة أعصاب تكشف الفرق بين النسيان والخرف عند كبار السن

تحذر طبيبة أعصاب، من أن تكرار الشخص المسن لوضع أشياء في أماكن غير مكانها قد يكون علامة على الخرف، موضحة أن النسيان عند كبار السن يعتبر طبيعيًا، إذ قد ينسون الأشياء مثل الهواتف، أو النظارات بين الحين والآخر، وقد ينسون ما قيل لهم أخيرًا.

الفرق بين الخرف والنسيان:

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة gazeta.ru، تشير الطبيبة إلى أن كبار السن يواجهون صعوبة في تذكر مهام متعددة وفي وضع الخطط، بالإضافة إلى أنهم قد يجدون صعوبة في التركيز على أكثر من مهمة واحدة.

أما الخرف، فيتميز بمشكلات أكبر في الذاكرة، حيث يمكن للشخص المصاب بالخرف نسيان ما قيل له أخيرًا وتكرار الأسئلة بشكل متكرر. كما يمكن العثور على الأشياء في أماكن غير معتادة، مثل العثور على المفاتيح في الأماكن غير المناسبة. ويشعر المصاب بالخرف بصعوبة شديدة في التنظيم والتخطيط، وغالباً ما يكون عاجزًا عن القيام بمهام يومية بسيطة، بالإضافة إلى ارتباكه الشديد عند محاولة التفكير في أمور بسيطة.

وتشير الطبيبة أيضًا إلى أن مع تقدم العمر، قد تتضاءل بعض وظائف الذاكرة، لكن يمكن تحسين الذاكرة طويلة الأمد، والمهارات، والمعرفة. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن تأخير حتى 40٪ من حالات الخرف، وحتى منع بعضها تمامًا، من خلال اتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة، والتغذية الجيدة، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والامتناع عن تناول الكحول.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الأطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الأطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.