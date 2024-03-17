الهضيبي يطالب بتوطين صناعة السفن وتدريب الكوادر المصرية في النقل البحري

أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأنه من غير المعهود أن تشيد المعارضه بالحكومه ولكن اداء الفريق كامل الوزير يجبر المنصف أن يشيد بادائه في جميع المواقع و جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.





وطالب الهضيبي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بعدد من التوصيات اولها توطين صناعة السفن وخلق شراكه مع الشركات الكبرى بمشاركه القطاع القطاع الخاص تدريب وتطوير الكوادر المصريه العامله في مجال النقل البحري.

وشدد الهضيبي علي ضرورة انشاء صندوق لتمويل لشراء سفن جديده لتطوير أسطول النقل التجاري المصري .