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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهضيبي يطالب بتوطين صناعة السفن وتدريب الكوادر المصرية في النقل البحري

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي رئس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ

أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأنه من غير المعهود أن تشيد المعارضه بالحكومه ولكن اداء الفريق كامل الوزير يجبر المنصف أن يشيد بادائه في جميع المواقع و جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.


 

وطالب الهضيبي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بعدد من التوصيات اولها توطين صناعة السفن وخلق شراكه مع الشركات الكبرى بمشاركه القطاع القطاع الخاص تدريب وتطوير الكوادر المصريه العامله في مجال النقل البحري.

وشدد الهضيبي علي ضرورة انشاء صندوق لتمويل لشراء سفن جديده لتطوير أسطول النقل التجاري المصري .

الجريدة الورقية