"وكيل صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بمكاتب صحة شرق

تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل ببعض المنشئات الصحية بمنطقة شرق، استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية، ومن خلال جولة تفقدية صباح يوم الخميس الموافق 14 مارس2024، و هي ، ادارة الثقافة الصحية مركزي وإدارة الثقافة الصحية -شرق و مكتب صحة سيدي جابر .

وتفقدت سير العمل بادارة الثقافة الصحية مركزي و شرق و متابعة خطة العمل و اهم المواضيع الصحية التي يتم توعية المواطنين بها.

وتوجهت سيادتها لمكتب صحة سيدي جابر للوقوف على الوضع الانشائي للمبنى و الترميم المطلوب و تفقدت سيادتها سير العمل واستخراج شهادات الميلاد و الوفيات وكذلك خدمات التطعيمات و خدمات تنظيم الأسرة المقدمة .



رافق خلال الزيارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عبير عنان مدير عام منطقة شرق الطبية والدكتورايهاب عمر مدير مكاتب الصحة والدكتورة شريهان فؤاد، مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.



