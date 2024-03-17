تشكيل أتيتكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة في الدوري الاسباني

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

في خط الدفاع: خوسي ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، ناهويل مولينا، ماركوس لورينتي.

في خط الوسط: كوكي، رودريجو دي بول، رودريجو ريكيلمي.

في الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا، أكسيل فيتسل.

ويسعى دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريدلرد اعتباره أمام برشلونة فى مباراة اليلة، بعد الخسارة بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشر، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، بجانب استغلال صحوة الروخي بعد الاطاحة بنظيره إنتر ميلان من دور الـ 16 بدوري الابطال الاوروبية.