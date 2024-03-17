مسؤول: الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027.

وأضاف المسؤول، بحسب رويترز، أن التمويل يأتي بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والتكتل الأوروبي.

ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل التمويل خلال مؤتمر في القاهرة، الأحد.

وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.

وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو سيأتي ضمن المساعدات المالية، على أن يتم صرفه لمصر خلال 2024.

وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدا يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.

من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة التمويل في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

ويقترب التضخم في مصر من مستويات قياسية.