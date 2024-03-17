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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7| موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، تصاعد فى أجواء الإثارة والتشويق، الأمور باتت تهم متابعي العمل بشغف كبير، وذلك لما تضمنته الحلقات الماضية من أحداث مثيرة، جاء آخرها اندلاع نيران الانتقام والثأر بين عائلتي "حسن ضرغام" و"إسماعيل الغول"، وذلك بعد مقتل "علي ضرغام" الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد المغني على يد نجل "إسماعيل الغول".

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7


وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب 

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب 
وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق مجموعة من التطورات المشوقة، التي حملت حدوث جريمة جديدة بمحاولة التخلص من "حسن ضرغام" على يد 'إسماعيل الغول".

وتوالت الأحداث بتدبير "إسماعيل الغول" لـ "حسن ضرغام" محاولة قتل من خلال حادث سيارة وذلك بانقلاب سيارة الأخير وهو ما وقع بالفعل ليظهر "ضرغام" بعد انقلاب سيارته على الطريق والدم ينسال من فمه وأنفه وهو ما انتهت به الأحداث.

أحداث مسلسل صيد العقارب 

من ناحية أخري، جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب ينتمي لمسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية حيث تدور أحداثه حول نشوب صراع بين عائلتين بسبب واقعة قتل وقعت بينهما، وتحاول عائلة الضحية الأخذ بالثأر والانتقام لابنها.

مسلسل صيد العقارب 

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد مسلسل صيد العقارب خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة والمثيرة لدى الجمور و التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.

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