وظائف عن بعد في مايكروسوفت يمكنك التقدم لها

أصبح العمل عن بعد أمرًا شائعًا خلال الوباء. في حين عاد عالم العمل إلى الشعور بالحياة الطبيعية، تواصل الكثير من الشركات تقديم العمل عن بعد كخيار، لذلك لا يزال الملايين من العمال يقضون وقتًا أطول في المنزل مقارنة بالمكتب - أو لا يتنقلون على الإطلاق.

يُظهر الاتجاه علامات قليلة جدًا على الاستسلام أيضًا. في عام 2024، ستفتح أكبر شركات التكنولوجيا على الكوكب مئات الوظائف الجديدة عن بعد في المكاتب في جميع أنحاء العالم - ويتصدر عمالقة الصناعة Microsoft وGoogle الطريق.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل الوظائف عن بعد المفتوحة حاليًا في Microsoft في مارس 2024، وأوضحنا بعض إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد، وبعض المزايا والامتيازات التي تقدمها Microsoft.

وظائف Microsoft عن بعد بالكامل: قوائم مارس 2024

لقد تصفحنا بوابة وظائف Microsoft للحصول على قوائم الوظائف مع العلامة "ما يصل إلى 100% العمل من المنزل". يوجد حاليًا 1320 وظيفة متاحة مع هذا كخيار، وإليك بعض الفرص الأكثر إثارة:

باحث أمني

مهندس أبحاث رئيسي

مهندس برمجيات

كبير مديري تسويق المنتجات

مدير برنامج التصميم الأمني الرئيسي

مهندس الدعم الفني

مدير مهندس البرمجيات الرئيسي

مستشار التكنولوجيا- CTJ

مدير المنتج الرئيسي

استراتيجي إبداعي

مهندس الحلول السحابية - Azure AI والتعلم الآلي



إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد

كما هو الحال مع العمل في المكتب، هناك مزايا وعيوب للعمل عن بعد. وإذا لم تكن لديك وظيفة عن بعد من قبل، فمن الجيد أن تكون على دراية بها قبل البدء في الصيد.

ربما تكون الميزة الأكبر والأكثر مباشرة للعمل من المنزل هي القدرة على التغيب عن الرحلة. في عام 2023، تم التأكيد على أن العامل العادي عن بعد في الولايات المتحدة يقضي 55 دقيقة يوميًا لتجنب الرحلة المخيفة إلى المكتب.

إلى جانب توفير بعض الوقت كل يوم عمل، غالبًا ما يسلط العاملون عن بعد الضوء على المرونة الإضافية التي يوفرها العمل من المنزل والتي تعد واحدة من أكبر مزاياه. ربما ستشعر بهذه الفائدة أكثر إذا كان لديك أطفال - وستوفر بشكل كبير تكاليف رعاية الأطفال أثناء وجودك فيها.

كما تتيح ترتيبات العمل عن بعد للشباب السفر حول العالم مع الحفاظ على وظيفة ثابتة.

هناك بعض العيوب رغم ذلك. تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أنه من المرجح أن يتم تجاهل العاملين عن بعد في الترقيات، وأي شخص شارك في مكالمة جماعية مفككة عبر تطبيق Zoom سيعرف أنه لا يوجد شيء يضاهي الاجتماعات وجهاً لوجه.

امتيازات مايكروسوفت ومزايا الموظفين

تشتهر شركات التكنولوجيا الكبرى بتوفير تدفقات لا حصر لها من امتيازات ومزايا العمل، لكن مايكروسوفت تتخطى حدودها في هذا الصدد.

ستمنحك الشركة "وقتًا للتركيز على الأشخاص الأكثر أهمية من خلال إجازة للوالدين الجدد وإجازة مقدمي الرعاية الأسرية، والمساعدة في التبني، ودروس الأبوة والأمومة، وبرامج دعم الأسرة" كما توضح الشركة على موقعها على الإنترنت، "فضلًا عن الدعم المالي".

ورعاية الأطفال بأسعار مخفضة والرعاية الاحتياطية للأطفال والبالغين وكبار السن.

تقوم الشركة أيضًا بتوزيع مكافآت للموظفين بانتظام وتكافئ الموظفين الجدد بالأسهم بمجرد انضمامهم.

التقدم للوظائف عن بعد بالكامل: نصائح للمقابلة

الموظف الجيد هو موظف جيد، سواء كان يعمل في مكتب أو عن بعد - ولكن هذا لم يمنع المديرين وأصحاب الأعمال من التساؤل عن مدى إنتاجية موظفيهم عندما يكونون بعيدًا عن المكتب.

إذا كنت تجري مقابلة للحصول على دور بعيد تمامًا، فمن الجيد دائمًا التأكيد على أنه يمكنك العمل بشكل مستقل ومستقل. إذا كان بإمكانك تقديم أمثلة على الأوقات التي قمت فيها بذلك، فهذا سيجعلك مرشحًا أقوى لدور بعيد.

باختصار، يريد الأشخاص الذين يوظفون في أدوار عن بعد أشخاصاً لديهم دوافع ذاتية ولا يحتاجون إلى المساعدة أثناء المهام، ويشعرون بالارتياح في حل المشكلات بأنفسهم.

إن كونك موظفًا جيدًا عن بعد يعني تحمل المسؤولية والمبادرة. إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم، فتوجه إلى صفحة وظائف Microsoft وابدأ التقديم اليوم.