زلزال بحري وراء انقطاع كابلات الإنترنت الأفريقية

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في غانا، السبت، إن إصلاحات الكابلات البحرية المتضررة التي تسببت في انقطاع الإنترنت في غرب ووسط أفريقيا من المتوقع أن تستغرق خمسة أسابيع على الأقل قبل اكتمالها واستعادة الخدمة بالكامل.

وأدى انقطاع الكابلات إلى انقطاع واسع النطاق في الأعمال التجارية المرتبطة بالإنترنت والاتصالات، بما في ذلك البنوك وعمليات الهاتف المحمول ووكالات تحويل الأموال وأسواق البورصة.

قالت هيئة الاتصالات الوطنية في غانا إنها عقدت اجتماعًا مع مقدمي خدمات توصيل الكابلات البحرية الأربعة - ساحل أفريقيا إلى أوروبا (Ace)، وMainOne، المملوكة لمشغل مركز البيانات Equinix، وSouth Atlantic 3 (Sat-3)، ونظام كابل غرب أفريقيا (Sat-3). Wacs) - ومشغلي شبكات الهاتف المحمول.

وقد أشار مقدمو خدمة هبوط الكابلات إلى إطار زمني تقديري لا يقل عن خمسة أسابيع، وأضافت أن مقدمي الخدمة حددوا الموقع التقريبي للأضرار واتخذوا الاستعدادات لإرسال سفن الإصلاح.

وقالت الهيئة التنظيمية: "أشار مقدمو خدمة هبوط الكابلات إلى إطار زمني تقديري لا يقل عن خمسة أسابيع لاستعادة الخدمة الكاملة من وقت إرسال السفن إلى المواقع المختلفة".

وقالت شركة مين وان يوم الجمعة إن التحليل الأولي يشير إلى أن شكلاً من أشكال النشاط الزلزالي في قاع البحر أدى إلى انقطاع الكابل الخاص بها. واستبعد النشاط البشري كسبب.

عمق 3 كم

وقالت شركة MainOne: "إن تحليلنا الأولي يشير إلى أن شكلاً من أشكال النشاط الزلزالي في قاع البحر أدى إلى انقطاع الكابل"، مضيفة أنها ستحصل على المزيد من البيانات عند استرداد الكابل أثناء الإصلاح.

وقالت: "بالنظر إلى المسافة من الأرض، وعمق الكابل الذي يبلغ حوالي 3 كيلومترات عند نقطة الصدع، فقد تم على الفور استبعاد أي نوع من النشاط البشري - مراسي السفن، وصيد الأسماك، والحفر، وما إلى ذلك". – ماكسويل أكالاري أدومبيلا ونيلوتبال تيمسينا (ج) 2024 رويترز