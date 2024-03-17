برشلونة يسعى لاستكمال صحوته أمام أتيتكو مدريد.. والأخير يأمل رد الاعتبار بالدوري الاسباني 

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في العاشرة مساء اليوم، بالمواجهة التى تجمع بين الفريقين، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023 ـ 2024.

برشلونة وأتليتكو مدريد

و يأمل برشلونة مواصلة تصحيح مساره، بعد اقصاء نظيره نابولي في المباراة الماضية التى جمعت بين الفريقين، بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالجولة الماضية على قادش في الدوري الاسباني.

وعلى الجانب الآخر، يسعى دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريدلرد اعتباره أمام برشلونة فى مباراة اليلة، بعد الخسارة بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشر، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، بجانب استغلال صحوة الروخي بعد الاطاحة بنظيره إنتر ميلان من دور الـ 16 بدوري الابطال الاوروبية.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك 72 نقطة.

وأحرز برشلونة 452 هدفا خلال المواجهات السابقة التي جمعته بنظيره أتلتيكو مدريد، بينما نجح أتلتيكو مدريد في إحراز 348 هدفًا.

بينما يحتل نظيره أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.