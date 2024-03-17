الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قمة مصرية أوروبية لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تستضيف القاهرة، اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات.

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خبير: مصر حققت أرقاما قياسية فى قطاع الكهرباء بفضل دعم الرئيس السيسى

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اقرأ غدا بالوفد.. السيسي: إجراءات إيجابية للإصلاح الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بقصر الاتحادية، رئيس فوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

السيسي يعقد لقاءات مع قادة أوروبا

ويعقد الرئيس السيسي، اليوم، لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويدرس التكتل الأوروبي تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو "8.1 مليار دولار".

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