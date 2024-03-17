قمة مصرية أوروبية لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

تستضيف القاهرة، اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بقصر الاتحادية، رئيس فوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

السيسي يعقد لقاءات مع قادة أوروبا

ويعقد الرئيس السيسي، اليوم، لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويدرس التكتل الأوروبي تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو "8.1 مليار دولار".