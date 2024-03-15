خبير: مصر حققت أرقاما قياسية فى قطاع الكهرباء بفضل دعم الرئيس السيسى

قال الدكتور مهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة وخبير الطاقة، إن مصر حققت عددا من الارقام القياسية العالمية بقطاع الكهرباء بفضل الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التى نفذتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى أهمية خاصة لهذا القطاع واعتبر تأمين إمدادات الطاقة أمن قومى ليتحول العجز إلى فائض وتوفير الكهرباء بشكل مستدام للمواطنين والقطاع الصناعى على حد سواء .

وأشار محروس إلى أنه تم ضخ استثمارات بلغت ترليون و800 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرات ، لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ،ما إدى إلى زيادة في الإنتاج بلغت 31 ألف ميجا وات، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة .

فائض كبير في الطاقة الكهربائية

واستطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية المولدة بعد أن وضعت خططًا خمسية تعتمد على عدة محاور من بينها توسيع دائرة الربط الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم فى تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفورى .

وأثني خبير الطاقة على الطفرة الكبيرة التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة، خلال العشر سنوات الأخيرة أدى إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به بين دول عدة ، حيث تم العمل على استدامة الكهرباء.