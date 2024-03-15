اقرأ غدا بالوفد.. السيسي: إجراءات إيجابية للإصلاح الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة: إجراءات إيجابية للإصلاح الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" خلال تفقده أكاديمية الشرطة: إجراءات إيجابية للإصلاح الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي

ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القادمة

اجتماع القاهرة.. أمل ليبيا في الخروج من الأزمة السياسية

د. وجدي زين الدين يكتب: حالة التربص شديدة

500 شهد ومصاب في مجزرة منتظري المساعدات بغزة

السودان يهدد بقطع العلاقات مع الداعمين لقوات حميدتي

حماس تقدم الرد على اقتراح وقف إطلاق النار