ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق صافرة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي، اليوم، في المواجهة التى ستجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي لقاء ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تريفو تشالوباه، مارك كوكوريا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، موسيس كايسيدو.

الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على نادي بريستون في الجولة الثالثة برباعية نظيفة، ثم الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة، قبل أن يتغلب على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الخامس.

وعلى الجانب الآخر، تأهل ليستر سيتي إلى ربع نهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على ميلوول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الرابعة تغلب على برمنجهام سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن ينتصر على بورنموث بهدف دون مقابل في الدور الخامس.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ويتقابل تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة الثانية الا الربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1.