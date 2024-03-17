انطلاق فعاليات مبادرة الدين وعلوم الحياة بجامعة قناة السويس

طوال شهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق فعاليات مبادرة الدين وعلوم الحياة طوال شهر رمضان الكريم، بمشاركة جميع كليات الجامعة ومعاهدها بالإسماعيلية وتهدف المبادرة لتوعية الطلاب بأهمية العلم والتعلم ومدى ارتباطهما الوثيق بالدين والشرع .

وتستمر فاعليات المبادرة طوال شهر رمضان المبارك بكليات الجامعة والتي يُنظمها مركز إعداد القادة بالجامعة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

تأتي المبادرة - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يحاضر بالمبادرة - الدكتور أشرف السعيد مدير الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

والدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة.ويشرف على المبادرة - الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح وكلاء مركز إعداد القادة.وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

وتشهد الجامعة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية طوال شهر رمضان المبارك بكليات جامعة قناة السويس.