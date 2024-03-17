أسعار صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية اليوم:

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.00 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 155.43 جنيه للشراء و 156.04 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع