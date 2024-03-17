الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الاحد

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 47 مليون جنيه

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 61.18 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 54.29 جنيه للشراء و 54.47 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 32.32 جنيه للشراء و 32.42 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف اليوان الصينى  مقابل الجنيه المصري نحو 6.64 جنيه للشراء و 6.66 جنيه للبيع

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