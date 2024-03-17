أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك صباح اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم:

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع