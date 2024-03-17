انخفاض الحرارة وأمطار رعدية.. حالة الطقس بالسعودية اليوم الاحد

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من حالة الطقس، موضحًا أن هناك أمطارًا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والمهد والحناكية ووادي الفرع.

هطول أمطار رعدية



وأضاف المركز، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وأيضًا هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تتهيأ على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

تكون للضباب

وتابع، هناك تكون للضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية (طريف)، الجوف ( القريات)، وأيضًا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.