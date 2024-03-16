السعودية تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا جواً

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تحمل على متنها 80 طناً من المواد الإغاثية، متوجهةً إلى مطار زوسوف في بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيداً لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

قافله مساعدات سعودية

يأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.