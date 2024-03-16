الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

السعودية تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا جواً

قافله مساعدات إنسانية
قافله مساعدات إنسانية سعودية للشعب الأوكراني

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تحمل على متنها 80 طناً من المواد الإغاثية، متوجهةً إلى مطار زوسوف في بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

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وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيداً لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

قافله مساعدات سعودية 

يأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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